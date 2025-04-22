Обидно за клевету: Валя Карнавал ответила на новые обвинения в свой адрес

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Блогер и певица Валя Карнавал отреагировала на нападки по поводу своего якобы высокомерного поведения.

Фото: Вк-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman Блогер Валя Карнавал

Валю Карнавал упрекнули в том, что она из-за предполагаемой "звёздной болезни" неуважительно отнеслась к команде из Казахстана, которые помогали снимать ей клип на песню "Вдох-выдох".

Она назвала нападки нездоровой "повёрнутостью" на её личности.

"Мне обидно за такую клевету, честное слово, дорогие друзья. Не верьте, пожалуйста, в чушь и бред, которую распространяют про меня на просторах всего интернета, дабы очернить и опорочить моё имя", — обратилась блогер к подписчикам.

Карнавал пригрозила своим клеветникам судом. Она отметила, что замечает "сумасшедшую тенденцию" сыпать на неё обвинения.

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.



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