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Невеста Григория Лепса поделилась секретом: что она сделает с грудью после родов

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Шоу-бизнес

Аврора Киба, собирающаяся выйти замуж за Григория Лепса, строит множество планов на свою жизнь после бракосочетания. Так, она признавалась, что планирует обязательно стать матерью, поскольку видит счастье в детях.

Григорий Лепс, Санкт-Петербург, 2021
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс, Санкт-Петербург, 2021

Киба заботится о своём здоровье и придаёт огромное значение своей внешности, поэтому ей не чужды мысли о пластических операциях, чтобы усовершенствовать свою красоту и фигуру, однако она считает, что не стоит слишком с этим торопиться. Аврора хочет сделать пластику груди, но она уверена, что для начала нужно родить.

"Грудь планирую сделать после родов", — призналась невеста Лепса в личном блоге.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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