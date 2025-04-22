Яна Кошкина призналась, что её брак нельзя назвать счастливым

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Кошкина объяснила, почему не считает свой брак идеальным.

Фото: ВК-аккаунт Яны Кошкиной is licensed under public doman Актриса Яна Кошкина

Яна Кошкина на церемонии вручения премии "Женщина года" высказалась о своём браке.

Звезда театра, кино и телевидения пришла на светское мероприятие в одиночестве. Супруг знаменитости не смог составить ей компанию на красной дорожке.

Кошкина призналась, что не считает свой брак счастливым на 100 процентов.

"Я не всегда счастлива в браке. По-разному бывает. Мы все живые люди, всё может быть", — объяснила актриса.

Кошкина отметила, что отличается импульсивностью, тогда как её муж обладает спокойным уравновешенным характером.

Уточнения

«Женщина года» (англ. Woman of the Year) — американский фильм, комедия о возобновлении брака 1942 года. Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Номинация на «Оскар» — лучшая актриса — Кэтрин Хэпбёрн.



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