Собчак высказалась о возвращении Бьянки Цензори к Канье Уэсту: песня помогла

Ксения Собчак прокомментировала решение Бьянка Цензори простить рэпера Канье Уэста. Пара теперь снова вместе.
Ксения Собчак высказалась о воссоединении самой эпатажной пары США — Канье Уэста и Бьянки Цензори.
"Ну что, песня Канье Уэста возымела должный эффект — похоже, Бьянка всё же вернулась к нему", — написал Ксения в своём Telegram-канале.
Рэпер сочинил жене песню, в которой попросил у неё прощения. Сейчас Канье и Бьянко хорошо проводят время в Испании. Папарацци сфотографировали парочку вместе на отдыхе.
Канье Уэст при этом не перестаёт шокировать публику откровенными признаниями. Он поведал, что будучи подростком "тесно общался" со своим двоюродным братом, который сейчас сидит в тюрьме за убийство.
Ранее Ксения Собчак советовала Бьянке Цензори не возвращаться к Уэсту, у которого имеются проблемы с запрещёнными веществами.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен.
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