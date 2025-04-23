Собчак высказалась о возвращении Бьянки Цензори к Канье Уэсту: песня помогла

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Ксения Собчак прокомментировала решение Бьянка Цензори простить рэпера Канье Уэста. Пара теперь снова вместе.

Фото: ВК-аккаунт Канье Уэста is licensed under public doman Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори

Ксения Собчак высказалась о воссоединении самой эпатажной пары США — Канье Уэста и Бьянки Цензори.

"Ну что, песня Канье Уэста возымела должный эффект — похоже, Бьянка всё же вернулась к нему", — написал Ксения в своём Telegram-канале.

Рэпер сочинил жене песню, в которой попросил у неё прощения. Сейчас Канье и Бьянко хорошо проводят время в Испании. Папарацци сфотографировали парочку вместе на отдыхе.

Канье Уэст при этом не перестаёт шокировать публику откровенными признаниями. Он поведал, что будучи подростком "тесно общался" со своим двоюродным братом, который сейчас сидит в тюрьме за убийство.

Ранее Ксения Собчак советовала Бьянке Цензори не возвращаться к Уэсту, у которого имеются проблемы с запрещёнными веществами.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен.



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