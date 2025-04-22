Собчак с сыном Платоном атаковали разъярённые слоны в Африке

Отдыхающая в Африке Ксения Собчак едва не стала жертвой нападения злых слонов.
Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях видео с разъярёнными африканскими слонами.
Сейчас журналистка отдыхает с семилетним сыном Платоном от актёра Максима Виторгана в Южной Африке, в Ботсване. Там они наблюдают за животными в дикой природе.
Первым неладное почувствовал Платон. Мальчик откровенно признался, что может наделать от страха в штаны.
"Я его пониманию. Слоны понеслись за нами. Еле уехали", — объяснила Ксения.
Собчак с сыном успели понаблюдать за жирафом и даже за львицей, которая кормила своих львят грудным молоком.
Ботсва́на (англ. и тсвана Botswana), полная официальная форма — Респу́блика Ботсва́на (англ. Republic of Botswana, тсвана Lefatshe la Botswana) — независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР, на западе и севере — с Намибией.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.