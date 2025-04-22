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Собчак с сыном Платоном атаковали разъярённые слоны в Африке

0:47
Шоу-бизнес

Отдыхающая в Африке Ксения Собчак едва не стала жертвой нападения злых слонов.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях видео с разъярёнными африканскими слонами.

Сейчас журналистка отдыхает с семилетним сыном Платоном от актёра Максима Виторгана в Южной Африке, в Ботсване. Там они наблюдают за животными в дикой природе.

Первым неладное почувствовал Платон. Мальчик откровенно признался, что может наделать от страха в штаны.

"Я его пониманию. Слоны понеслись за нами. Еле уехали", — объяснила Ксения.

Собчак с сыном успели понаблюдать за жирафом и даже за львицей, которая кормила своих львят грудным молоком.

Уточнения

Ботсва́на (англ. и тсвана Botswana), полная официальная форма — Респу́блика Ботсва́на (англ. Republic of Botswana, тсвана Lefatshe la Botswana) — независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР, на западе и севере — с Намибией.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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