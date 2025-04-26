Набравшая в весе Ольга Бузова показала свой калорийный завтрак

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова показала, чем она питается по утрам.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Вернувшаяся со съёмок шоу "Сокровища императора", которые проходили в Китае, Ольга Бузова поделилась фотографиями из дома.

Бузова показала свой калорийный завтрак. Трапеза звезды состояла из двух варёный яиц, колбасы, сыра и хлебцов и кофе.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что Бузова заметно прибавила в весе. Поклонники знаменитости заступаются за Ольгу, отмечая, что она хорошо выглядит и имеет полное право слегка поправиться, если чувствует себя хорошо в новом весе.

Бузова признавалась, что во время гастрольных поездок часто балует себя фастфудом — гамбургерами и другими подобными лакомствами, которые считаются вредными и калорийными.

Ранее постройневший сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал, как ему удалось скинуть 100 килограммов лишнего веса.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.



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