Собчак оценила новую девушку миллиардера Лебедева: смелости не занимать

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, с кем теперь встречается миллиардер Александр Лебедев после расставания с Леной Перминовой.

Фото: ВК-аккаунт Лены Перминовой is licensed under public doman Модель Лена Перминова и Арина Лабикова

Собчак выяснила, что предполагаемую девушку Александра Лебедева зовут Арина Лабикова и ей 29 лет.

"Да, похоже, любовь к женщинам намного моложе себя осталась с Александром", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что и Лабикова предпочитает мужчин постарше, так как её экс-супруг радиоведущий Александр Бунин был старше неё на 20 лет. Она была его восьмой по счёту супругой.

"Делаю вывод, что смелости ей не занимать", — выразила своё мнение Ксения.

С Леной Перминой, по словам Собчак, Арину роднит только цвет волос и то, что они обе уроженки Сибири.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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