Собчак оценила новую девушку миллиардера Лебедева: смелости не занимать

Ксения Собчак рассказала, с кем теперь встречается миллиардер Александр Лебедев после расставания с Леной Перминовой.
Собчак выяснила, что предполагаемую девушку Александра Лебедева зовут Арина Лабикова и ей 29 лет.
"Да, похоже, любовь к женщинам намного моложе себя осталась с Александром", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка отметила, что и Лабикова предпочитает мужчин постарше, так как её экс-супруг радиоведущий Александр Бунин был старше неё на 20 лет. Она была его восьмой по счёту супругой.
"Делаю вывод, что смелости ей не занимать", — выразила своё мнение Ксения.
С Леной Перминой, по словам Собчак, Арину роднит только цвет волос и то, что они обе уроженки Сибири.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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