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Собчак сравнила Зураба Церетели с Никитой Михалковым

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась воспоминаниями о скульпторе Зурабе Церетели, который скончался на 92-м году жизни.

Скульптор Зураб Церетели
Фото: Инстаграм Отрара Кушанашвили is licensed under public doman
Скульптор Зураб Церетели

Ксения Собчак назвала новость о кончине художника-монументалиста Зураба Церетели грустной и печальной.

Журналистка отметила, что Церетели был очень гостеприимным человеком, а его дом был похож на пещеру чудес из-за обилия всё в скульптур.

Она отметила, что гостями скульптора были звёзды мирового уровня — Джина Лоллобриджида и Софи Лорен.

"Церетели постоянно организовывал приезды звёзд, он умел их встречать и обаять. Пожалуй, по своему обаянию он мог соперничать только с Никитой Сергеевичем Михалковым", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак напомнила, что в 2010 году брала интервью у Церетели. Она уверена, что скульптор прожил интересную и насыщенную жизнь.

Уточнения

Зура́б Константи́нович Церете́ли (4 января 1934, Тифлис, ЗСФСР, СССР — 22 апреля 2025) — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент Российской академии художеств (1997—2025). 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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