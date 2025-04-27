Катя Лель предсказала будущее мира: плохая и хорошая новость

Певица Катя Лель высказалась о грандиозных судьбах мира, взяв на себя роль пророка.
Катя Лель озвучила две новости для человечества — хорошую и плохую.
Певица отметила, что, по её мнению, конца света ожидать не стоит, однако нужно понимать, что в мир уже пришло новое измерение.
Она предупредила, что незавидная участь ждёт людей токсичных, находящихся в материальной зависимости.
"Я сейчас хочу работать над собой, я работаю на собой. Я хочу нести людям свет, я хочу жить во благо людям, и я так живу", — объяснила певица.
Исполнительница хита "Мой мармеладный" раскрыла секрет.
"Те люди, которые не будут жить во благо людям, которые не будут работать над собой, в течении буквально нескольких лет Земля их будет утилизировать в большом масштабе", — цитирует слова звезды "Блокнот Старс".
Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.