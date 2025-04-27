Катя Лель предсказала будущее мира: плохая и хорошая новость

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Певица Катя Лель высказалась о грандиозных судьбах мира, взяв на себя роль пророка.

Фото: ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public doman Певица Катя Лель

Катя Лель озвучила две новости для человечества — хорошую и плохую.

Певица отметила, что, по её мнению, конца света ожидать не стоит, однако нужно понимать, что в мир уже пришло новое измерение.

Она предупредила, что незавидная участь ждёт людей токсичных, находящихся в материальной зависимости.

"Я сейчас хочу работать над собой, я работаю на собой. Я хочу нести людям свет, я хочу жить во благо людям, и я так живу", — объяснила певица.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" раскрыла секрет.

"Те люди, которые не будут жить во благо людям, которые не будут работать над собой, в течении буквально нескольких лет Земля их будет утилизировать в большом масштабе", — цитирует слова звезды "Блокнот Старс".

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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