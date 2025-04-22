Продюсер Дворцов объяснил ажиотаж молодёжи вокруг песен Кадышевой

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Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал феномен успеха Надежды Кадышевой у молодёжной аудитории.

Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Надежда Кадышева

Певни Надежды Кадышевой и ансамбля "Золотое кольцо" пользуются огромной популярностью у молодежи. На концерты группы собираются полные залы с молодыми людьми.

Дворцов похвалил Кадышеву за то, что она дала новую жизнь своим старым хитам, осовременив их с помощью ремикса.

"Надежда, безусловно, молодец. Её директор, её команда, работают над её творчеством, над образом, над имиджем", — цитирует слова эксперта aif.ru.

Кадышева, пользуясь своей резко возросшей популярностью, увеличила свой гонорар за выступление до 5 миллионов рублей.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).



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