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Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж

1:01
Шоу-бизнес

Нашлась ещё одна бывшая возлюбленная сына Надежды Кадышевой, которая рассказала о плохом поведении мужчины.

Певец Григорий Костюк
Фото: ВК-аккаунт Григория Костюка is licensed under public doman
Певец Григорий Костюк

Дарья Рывкина поведала, что встречалась с Григорием Костюком и постоянно помогала ему финансово. За месяц отношений сын солистки ансамбля "Золотое кольцо" сумел взять у неё в долг, по её словам, 20 миллионов рублей.

Рывкина одалживала Костюку деньги на день рождения мамы, на нужды театра и командировки за рубеж. Дарья даже подумывала о том, чтобы заложить свою квартиру и влезть в долги.

Вернуть Дарье удалось только половину долга.

Женщина попыталась взыскать деньги через суд, но это ей не удалось, так как она не брала с Костюка расписки.

"Его вызвали на допрос, он явился, сказал, что вообще мне ничего не должен, а я, мол, сильно хотела за него замуж. А теперь якобы мщу, потому что он меня бросил", — цитирует слова Дарьи "СтарХит". 

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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