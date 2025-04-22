Надежда Бабкина высказалась о смерти Зураба Церетели: память о нём будет жить

Певица Надежда Бабкина отреагировала на новость о смерти скульптора Зураба Церетели.
Надежда Бабкина опубликовала в социальных сетях совместное фото с Зурабом Церетели.
Она назвала деятеля искусств выдающимся художником и скульптором.
"Его вклад в искусство невозможно переоценить, а память о нём будет жить в сердцах многих поколений. Царствие небесное", — написала артистка под снимком.
Зураб Церетели является автором более пяти тысяч работ. Среди его известных: памятник Петру I в столице РФ, слеза скорби в США, монумент "Добро побеждает зло" в Нью-Йорке, памятник жертвам теракта в Беслане.
Зураб Церетели умер в возрасте 91 год дома в Переделкино. Причиной кончины художника-монументалиста стала остановка сердца.
Зура́б Константи́нович Церете́ли (4 января 1934, Тифлис, ЗСФСР, СССР — 22 апреля 2025) — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент Российской академии художеств (1997—2025).
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