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Дженнифер Лопес заставили прикрыться: новый образ звезды удивил поклонников

2:18
Шоу-бизнес

55-летняя Дженнифер Лопес, известная своими яркими и откровенными сценическими образами, на этот раз была вынуждена отложить в сторону свои культовые купальники, мини-платья и блестящие боди. Поводом стало её выступление на этапе Гран-при "Формулы-1" в Саудовской Аравии — событие значимое не только в спортивном, но и в культурном плане.

Дженнифер Лопес
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дженнифер Лопес

Хедлайнер с оглядкой на традиции

Концерт, прошедший в Джидде в рамках гоночного уик-энда, стал первым за 11 лет, когда Лопес вновь выступила на мероприятии "Формулы-1". Для шоу она изменила привычный подход к сценическому имиджу, выбрав полностью закрытые наряды, соответствующие местным культурным нормам. Звезда выступала в костюмах, которые закрывали не только руки и ноги, но даже шею и стопы.

Самое "смелое", на что она решилась в этот вечер, — это обтягивающие комбинезоны. И даже они были сшиты с учётом требований к скромности, принятых в Саудовской Аравии.

Что сказала сама Лопес

"Спасибо за незабываемый вечер… Было так хорошо быть там с вами… Не могу дождаться новой встречи этим летом!", — поблагодарила певица зрителей после концерта в своём блоге.

Публикация сопровождалась несколькими снимками со сцены, на которых Дженнифер действительно выглядит иначе, чем привыкли её фанаты. Однако стиль, харизма и энергия остались прежними.

Дресс-код, который нельзя игнорировать

В Саудовской Аравии существует чёткий свод норм, касающихся внешнего вида в общественных местах. В 2019 году в стране вступил в силу закон об общественном порядке, в котором подчёркивается необходимость носить одежду, скрывающую локти и лодыжки. Этот дресс-код распространяется как на женщин, так и на мужчин, особенно в местах массового скопления людей.

И хотя иностранцам официально не обязательно строго следовать этим требованиям, от звёзд мирового уровня, выступающих на публичных мероприятиях, ожидается уважение к местной культуре. Именно это, похоже, и стало причиной смены гардероба Лопес.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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