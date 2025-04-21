Этот популярный во всём мире певец отпраздновал юбилей своей трезвости

Популярный во всем мире рэпер Эминем уже давно ведёт здоровый образ жизни.
20 апреля 2008 года Эминем полностью отказался от алкоголя и наркотиков. Путь к чистоте для музыканта был трудным, но он с него не сбился.
"Я помню, когда впервые протрезвел и вся эта гадость вышла из моего организма. Я был безумно счастлив, и всё стало для меня чертовски новым", — рассказал Эминем о начале своего пути в соцсетях.
В своё время артист по причине тяжёлой зависимости страдал из-за проблем со здоровьем. У него даже было ожирение. Эминем весил свыше 100 кг из-за того, что постоянно заедал проблемы и бесконтрольно принимал таблетки.
Ма́ршалл Брюс Мэ́терс III — американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актёр.
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