Этот популярный во всём мире певец отпраздновал юбилей своей трезвости

Популярный во всем мире рэпер Эминем уже давно ведёт здоровый образ жизни.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

20 апреля 2008 года Эминем полностью отказался от алкоголя и наркотиков. Путь к чистоте для музыканта был трудным, но он с него не сбился.

"Я помню, когда впервые протрезвел и вся эта гадость вышла из моего организма. Я был безумно счастлив, и всё стало для меня чертовски новым", — рассказал Эминем о начале своего пути в соцсетях.

В своё время артист по причине тяжёлой зависимости страдал из-за проблем со здоровьем. У него даже было ожирение. Эминем весил свыше 100 кг из-за того, что постоянно заедал проблемы и бесконтрольно принимал таблетки.

Уточнения

Ма́ршалл Брюс Мэ́терс III — американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актёр.



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