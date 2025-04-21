Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут
Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома

Этот популярный во всём мире певец отпраздновал юбилей своей трезвости

Шоу-бизнес

Популярный во всем мире рэпер Эминем уже давно ведёт здоровый образ жизни.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

20 апреля 2008 года Эминем полностью отказался от алкоголя и наркотиков. Путь к чистоте для музыканта был трудным, но он с него не сбился.

"Я помню, когда впервые протрезвел и вся эта гадость вышла из моего организма. Я был безумно счастлив, и всё стало для меня чертовски новым", — рассказал Эминем о начале своего пути в соцсетях.

В своё время артист по причине тяжёлой зависимости страдал из-за проблем со здоровьем. У него даже было ожирение. Эминем весил свыше 100 кг из-за того, что постоянно заедал проблемы и бесконтрольно принимал таблетки.

Уточнения

Ма́ршалл Брюс Мэ́терс III  — американский рэпер, автор-исполнитель, композитор, музыкальный продюсер, продюсер и актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Еда и рецепты
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Два комплекта шин — это удобно, пока не узнаешь, сколько это реально стоит
Авто
Два комплекта шин — это удобно, пока не узнаешь, сколько это реально стоит Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Последние материалы
Весна в стакане: как приготовить полезные напитки за 10 минут
Тренажёрка на балконе: как превратить два квадратных метра в спортзал мечты
Спали прямо на полу! Как молния изменила планы авиарейса
Скрытая угроза? Почему ваш смартфон перегревается
Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди
Сам себе цензор: зачем россияне накладывают на себя запреты — и чем это может обернуться
Пьянство теперь приняло еще более опасные размеры… — писала газета Новости дня 22 апреля 1901 года
Без кофеина, но с ароматом: как делают финиковый кофе дома
Увлекательный способ посева моркови: как использовать кисель для ускорения всходов
Центральный банк на стороне рубля: как интервенции влияют на курс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.