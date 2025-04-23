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Несчастная любовь: Агутин признался в чувствах, с которыми он не может смириться, и речь идёт не о женщине

1:24
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин очень переживает, что не может радоваться жизни на родине. Агутин рассказал о своих переживаниях на YouTube-канале Александра Соколовского.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

Леонид Агутин вспомнил времена, когда многие люди вынуждены были уехать из России и это было для них настоящей трагедией. Потом, в 90-е годы, появилась возможность выезжать на гастроли. Леонид Агутин и Анжелика Варум часто выезжают в Америку, где с самого рождения живёт их дочь, но Агутин признался, что любит Россию, хотя не чувствует ответной любви.

"Я в своё время общался с людьми, которые уехали насовсем, потому что были вынуждены. Это настоящая трагедия. Потом, когда возникло время, что люди смогли ездить туда-сюда, как-то выдохнули, но вот это была, мне кажется, настоящая катастрофа. Во всём. Это любовь… Несчастная любовь, может быть, к родине, безответная любовь. Но, зараза, любовь", — заявил Агутин.

С начала СВО Агутин высказался против и вызвал тем самым недовольство общественности и требования запретить его с Варум выступления в нашей стране. Несмотря на любовь к родине, у Агутина появились мысли покинуть свою страну, в которой последнее время его держали исключительно заработки.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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