Звёздный дуэт Чеботиной и Киркорова: один волнительный момент чуть не стал провалом для певицы

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В Кремлёвском дворце состоялся концерт в честь 32-летия "Авторадио". Концерт назывался "Авторадио. Классика. Дуэты". Об этом рассказывает "7Дней.ru".

Фото: Wikipedia by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Концерт представлял собой красочное зрелище со спецэффектами и видеороликами. Выступления певцов сопровождались яркими танцами. В концерте приняли участие звёздные дуэты.

Вместе с Филиппом Киркоровым в дуэте выступала Люся Чеботина. Они исполнили песню "Королева". Люся Чеботина была настолько взволнована и так поддалась эмоциям, что чуть было не забыла слова песни, но всё прошло замечательно и никто из зрителей ничего не заметил. После выступления Люся призналась, что ей просто повезло вовремя собраться и избежать неловкой ситуации. Сама Люся не прочь найти изъяны в исполнении зарубежных артистов и обрушиться на них с критикой.

Концерт в честь "Авторадио" с успехом прошёл при полном зале. В Москву съехались зрители со всей России. В майские праздники концерт будет показан по телевизору на канале НТВ.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



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