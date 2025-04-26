Ани Лорак объяснила, какой должна быть современная женщина

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак рассказала, как видит образ идеальной современной женщины.

Фото: flickr.ru by Daniel Aragay from Vacarisses, Catalunya, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ани Лорак

Ставшая недавно женой Ани Лорак вышла в свет с новоиспечённым супругом Исааком Виджраку.

Певица описала образ безупречной женщины нашего времени.

"Быть проявленной, любить себя, вдохновлять, быть и мудрой, и немножко наивной, как вся Вселенная, знающая все ответы", — приводит слова Лорак "Блокнот Старс".

Певица отметила, что на сегодняшний день женщина умеет решать все проблемы и останавливать коня на скаку.

Ранее стали известны подробности свадьбы Ани Лорак с испанским мачо.

Уточнения

А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.



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