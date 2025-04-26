Ани Лорак объяснила, какой должна быть современная женщина

Певица Ани Лорак рассказала, как видит образ идеальной современной женщины.
Ставшая недавно женой Ани Лорак вышла в свет с новоиспечённым супругом Исааком Виджраку.
Певица описала образ безупречной женщины нашего времени.
"Быть проявленной, любить себя, вдохновлять, быть и мудрой, и немножко наивной, как вся Вселенная, знающая все ответы", — приводит слова Лорак "Блокнот Старс".
Певица отметила, что на сегодняшний день женщина умеет решать все проблемы и останавливать коня на скаку.
Ранее стали известны подробности свадьбы Ани Лорак с испанским мачо.
А́ни Ло́рак (укр. Ані Лорак; настоящее имя — Кароли́на Миросла́вовна Куе́к (укр. Кароліна Мирославівна Куєк); род. 27 сентября 1978, Кицмань, Черновицкая область) — украинская эстрадная певица, композитор, поэтесса, телеведущая.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?