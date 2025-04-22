Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава RT Маргарита Симоньян дала совет тем, кто стал жертвой доноса.

Фото: ВК-аккаунт Маргариты Симоньян is licensed under public doman Журналистка Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян объяснила, как правильно реагировать на доносы. Журналистка уверена, что не стоит придавать доносам большое значение.

"Ну и что, что на тебя донос написали. Тебя это не касается. Тебе судья — Господь. И всем судья — Господь", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

Симоньян опубликовала фрагмент своего интервью у телеведущего Бориса Корчевникова.

Она расплакалась, услышав о том, что её супруг Тигран Кеосаян считал её умнее себя. Журналистка согласилась с тем, что научила Тиграна прощать.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка. Главный редактор государственного телеканала «RT» с 2005 года.



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