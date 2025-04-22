Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы
Этот трюк с сывороткой и SPF спасёт вашу кожу от старения

Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам

0:44
Шоу-бизнес

Глава RT Маргарита Симоньян дала совет тем, кто стал жертвой доноса.

Журналистка Маргарита Симоньян
Фото: ВК-аккаунт Маргариты Симоньян is licensed under public doman
Журналистка Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян объяснила, как правильно реагировать на доносы. Журналистка уверена, что не стоит придавать доносам большое значение.

"Ну и что, что на тебя донос написали. Тебя это не касается. Тебе судья — Господь. И всем судья — Господь", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.

Симоньян опубликовала фрагмент своего интервью у телеведущего Бориса Корчевникова. 

Она расплакалась, услышав о том, что её супруг Тигран Кеосаян считал её умнее себя. Журналистка согласилась с тем, что научила Тиграна прощать.

Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка. Главный редактор государственного телеканала «RT» с 2005 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Садоводство, цветоводство
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов Аудио 
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать
Туризм
В поисках дешёвого рая: три города, где реально жить, а не выживать Аудио 
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
ВАЗ-2101 Жигули. Легендарной Копейке — 55 лет! Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Европейский гибрид добрался до России — он ломает фундаменты домов
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Глубокая посадка болгарского перца — ошибка, которая стоит целого урожая
Последние материалы
Съешь это в 11:00 — и забудь про давление и холестерин
Кошка Шрёдингера стала стабильной — квантовый прорыв, который всё меняет
Падение качества Audi больше не спрятать под глянец: премиум — только на бумаге
Похудей и подкачайся к лету: 5 упражнений с мячом для очень эффективной тренировки
Шедевр из картофеля: как запекание драников в духовке изменит ваше представление о блюде
Спрос на дебетовые карты вырос на 26% — что стоит за этой тенденцией
Маргарита Симоньян объяснила, как правильно относиться к доносам
Пассажирские права под защитой: скрытый бонус нового авиационного закона
С чего начинается дом мечты: шаг, о котором часто забывают будущие владельцы
Этот трюк с сывороткой и SPF спасёт вашу кожу от старения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.