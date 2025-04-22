Лицемеры у храма: Водонаева раскритиковала поведение верующих на Пасху

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева прокомментировала пасхальное видео с собакой.
Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале видео. На кадрах крупный пёс обходит верующих, собравшихся в ожидании освящения пасхальной снеди — куличей, творога и яиц.
Православные все по очереди отогнали собаку от принесённой с собой еды.
Это показалось Алёне Водонаевой жестоким.
"Псевдо-праведники и лицемеры у храма. Ни в одном из них доброты нет. Зато сами для себя святые", — выразила своё негодование звезда телестройки.
Ранее певец Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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