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Садальский высказался о прощении комика Данилы Поперечного*

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал отмену административное дела в отношении комика Данилы Поперечного*.

Комик Данила Поперечный
Фото: ВК-аккаунт Данилы Поперечного is licensed under public doman
Комик Данила Поперечный

Садальский отметил, что Данила Поперечный* был самым популярным комиком в России, но уехал жить в США.

Актёр рассказал, что Поперечный хотел бы вернуться в Россию, в любви к которой он открыто признаётся.

"Мосгорсуд отменил штраф и прекратил административное дело в отношении комика Данилы Поперечного о дискредитации армии", — рассказал актёр.

Заслуженный артист РСФСР напомнил, что сознаётся в вине только сильный.

"По-христиански, всякую обиду, всякое огорчение прощать следует" — выразил своё мнение Станислав Юрьевич.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Дани́ла Алексе́евич Попере́чный (род. 10 марта 1994, Воронеж) — видеоблогер (ютубер), стендап-комик и актёр. Начинал свою деятельность на YouTube как мультипликатор под псевдонимом Spoontamer, со временем переключился на разговорный жанр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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