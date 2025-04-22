Садальский высказался о прощении комика Данилы Поперечного*

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский прокомментировал отмену административное дела в отношении комика Данилы Поперечного*.

Фото: ВК-аккаунт Данилы Поперечного is licensed under public doman Комик Данила Поперечный

Садальский отметил, что Данила Поперечный* был самым популярным комиком в России, но уехал жить в США.

Актёр рассказал, что Поперечный хотел бы вернуться в Россию, в любви к которой он открыто признаётся.

"Мосгорсуд отменил штраф и прекратил административное дело в отношении комика Данилы Поперечного о дискредитации армии", — рассказал актёр.

Заслуженный артист РСФСР напомнил, что сознаётся в вине только сильный.

"По-христиански, всякую обиду, всякое огорчение прощать следует" — выразил своё мнение Станислав Юрьевич.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Дани́ла Алексе́евич Попере́чный (род. 10 марта 1994, Воронеж) — видеоблогер (ютубер), стендап-комик и актёр. Начинал свою деятельность на YouTube как мультипликатор под псевдонимом Spoontamer, со временем переключился на разговорный жанр.



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