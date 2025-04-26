Ольга Бузова гневно отчитала бесцеремонных журналистов

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова перестала быть милой и показалась журналистам свой характер.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой is licensed under public doman Певица Ольга Бузова

Журналисты, освещающие светское мероприятие, попали под горячую руку Ольги Бузовой.

Самую знаменитую девушку России возмутило то, как с ней начали общаться представители прессы. Не понравилось Ольге то, что ей в руки вручили микрофон и попросили её рассказать что-нибудь интересное.

Такое пренебрежительное отношение бесцеремонных журналистов к своей работе Ольгу вывело из себя.

Она сравнила такое поведение с тем, как если бы она пришла на свой концерт и заставила бы публику петь песни самостоятельно из своего репертуара.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, как Бузова общается с теми, кто зарабатывает меньше её.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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