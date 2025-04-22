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Мать Тимати о внуке Ратмире: к его воспитанию не имею никакого отношения

0:56
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова отреагировала на обвинения в том, что она отняла дочку у возлюбленной сына Алёны Шишковой.

Дети рэпера Тимати
Фото: ВК-аккаунт Симоны Юнусовой is licensed under public doman
Дети рэпера Тимати

Симона Юнусова устроила общение с подписчиками в социальных сетях в формате вопрос-ответ.

Женщина развёрнуто ответила на вопрос о совместном отдыхе Тимати с экс-возлюбленной Анастасией Решетовой.

"А ещё говорили, что я отбирала Алису у Алёны, что я не даю сыновьям жениться и много чего. Мы никогда не жили вместе, и у нас не было ничего общего", — объяснила мама Тимати.

Симона назвала внука Ратмира чудесным ребёнком, к воспитанию которого она не имеет никакого отношения.

"У него есть родители, которые знают, видимо, чего хотят", — выразила своё мнение женщина.

Ранее мама Тимати пожаловалась на панические атаки из-за сложности воспитания внучки Алисы.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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