Тайна тройного роста: что позволило компании Светлакова за год увеличить доходы в три раза

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сергей Светлаков, известный комедийный актёр и телеведущий, неожиданно оказался первым российским артистом-комиком, перешедшим финансовую отметку в миллиард рублей личного капитала. Такой вывод сделан на основании анализа открытых финансовых отчётов принадлежащей ему организации.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Светлаков

Светлаков руководит компанией "Студия Свердловск", специализирующейся на производстве фильмов, видеоконтента и телепередач. Именно деятельность этой фирмы позволила ему накопить впечатляющее состояние.

Так, согласно официальной отчётности, доходы "Студии Свердловск" в минувшем году составили почти миллиард рублей, превысив предыдущий показатель более чем втрое.

Показатель чистой прибыли вырос значительно быстрее: если в 2023 году предприятие получило около 2 млн рублей, то годом позже цифра достигла отметки в 34,6 млн рублей.

Достижение успеха стало возможным благодаря росту популярности продукции "Студии Свердловск": востребованность авторских проектов художника-юмориста стабильно растёт, обеспечивая стабильный доход. Компания не обременена налоговыми долгами и судебными тяжбами.

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Уточнения

Серге́й Ю́рьевич Светлако́в (род. 12 декабря 1977, Свердловск, СССР) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, сценарист, продюсер, телеведущий.



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