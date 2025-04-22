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Тайна исчезновения Елены Степаненко: что скрывает бывшая жена Петросяна?

0:59
Шоу-бизнес

Бывшая жена Евгения Петросяна, юмористка Елена Степаненко давно не появлялась на телевидении и в концертах, зато Петросян стал чаще появляться и в сольных, и в сборных концертах. В шоу, в которых Петросян участвовал с бывшей женой, теперь он участвует один.

Микрофон
Фото: unsplash.com by Oscar Keys, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Микрофон

Елена Степаненко после развода готовила свои сольные концерты и своё юмористическое шоу. Раньше она участвовала вместе с другими известными юмористками в программе "Измайловский парк", но в последней программе Елена Степаненко не стала принимать участия. Предложения об участии в юмористических передачах и съёмках артистка получает, но пока это только в процессе рассмотрения.

Исчезновение Степаненко с экранов телевизоров породило слухи о её отъезде в США и завершении карьеры. Степаненко не считает нужным это комментировать. Об этом пишет kp.ru.

Уточнения

Еле́на Григо́рьевна Степане́нко (род. 8 апреля 1953, Сталинград, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса, юмористка, артистка эстрады (разговорный жанр), телеведущая, пародистка, певица и поэтесса, заслуженная артистка России (1995).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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