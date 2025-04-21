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Симоньян раскрыла секрет мужа перед комой: что рекомендовали Кеосаяну врачи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в программе "Судьба человека" рассказала, что до впадения в кому в январе этого года её мужу, режиссёру Тиграну Кеосаяну, врачи рекомендовали ежедневно проходить 10 тысяч шагов для поддержания сердца.

Маргарита Симоньян
Фото: vk.com by канал Маргарита Симоньян-Из-Дома, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маргарита Симоньян

Симоньян призналась, что сначала сама контролировала выполнение нормы, а позже подарила мужу шагомер.

"Он дисциплинированно ходил даже в поезде, чтобы набрать нужное количество", — отметила она.

Однако это не предотвратило трагедию: в начале года Кеосаян пережил клиническую смерть и до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Проблемы с сердцем у режиссёра начались ещё в 2008 году, когда ему провели операцию в предынфарктном состоянии, а в 2010-м он перенёс инфаркт.

Симоньян не стала раскрывать текущие прогнозы врачей, но подчеркнула, что семья продолжает бороться за его здоровье.

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Уточнения

Маргари́та Симо́новна Симонья́н (род. 6 апреля 1980, Краснодар, РСФСР, СССР) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, медиаменеджер, пропагандистка, главный редактор и сценаристка.

Тигра́н Эдмо́ндович Кеосая́н (род. 4 января 1966, Москва) — советский, российский и армянский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, режиссёр видеоклипов, телеведущий и пропагандист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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