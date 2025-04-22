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Деловые отношения, дружба или нечто большее? Певица Марго раскрыла всю правду о своих отношениях с Киркоровым

1:22
Шоу-бизнес

Певицу Марго и Филиппа Киркорова связывают деловые творческие отношения. Ходили слухи о их романе, но исполнители дали чётко понять, что ничего подобно и близко нет. Об этом сообщает сайт "Страсти".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Марго очень ценит как человека и как исполнителя Филиппа Киркорова. Марго отметила, что Киркоров очень уважительно к ней относится и что они обращаются друг к другу только на "вы". Марго рассказала, что Киркоров в повседневной жизни много шутит, у него прекрасное чувство юмора.

Начинающая певица многому учится у известного исполнителя: и как держаться на сцене, и продюсированию. Для неё очень важно не упустить ничего, для того чтобы стать известной и востребованной звездой. Киркоров для Марго стал наставником, и она уверена, что сотрудничество с ним сделает из неё такую же популярную исполнительницу, как Ани Лорак и Анастасия Стоцкая.

"Но я уверена, что даже когда он сделает из меня звезду, артистку, певицу номер один, актрису и телеведущую, мы всё равно будем просто хорошо общаться", — добавила Марго.

Она подчеркнула, что, кроме деловых отношений, её ничего не связывает с Киркоровым, хотя ей бы очень хотелось, чтобы они стали настоящими друзьями.

Уточнения

Маргари́та Алекса́ндровна Овся́нникова (род. 21 марта 1996, Макеевка, Донецкая область, Украина), более известна под сценическим псевдонимом Margo — российская певица и блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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