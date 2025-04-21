Спасение от смерти: Цискаридзе рассказал о борьбе с тяжёлой болезнью

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Балетмейстер Николай Цискаридзе поведал шокирующую историю своего чудесного спасения от смертельной болезни в молодости. Артист откровенно признался, что благодаря врачам избежал трагической участи — ведь всего лишь одна ошибка медиков могла стоить ему жизни.

Фото: youtube.com by канал Александр Соколовский, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николай Цискаридзе

Врачи боролись за жизнь молодого талантливого парня целый месяц. Примечательно, что одновременно с ним в больнице находился сын знаменитого французского актёра Жерара Депардьё, которому повезло меньше: болезнь осложнилась гангреной, и он погиб.

"Тогда врач предупредил меня, что моя ситуация крайне редкая — примерно один шанс из миллиона", — поделился Цискаридзе воспоминаниями в программе "Сегодня вечером".

Врачи провели ряд сложных операций, причём общее число хирургических вмешательств достигло десяти раз.

Помимо медицинской помощи, судьбоносную роль сыграл визит священнослужителя, совершившего обряд причастия прямо в больничной палате. После таинства состояние пациента резко улучшилось: мучившая его высокая температура внезапно спала.

Сейчас Николаю Цискаридзе снова сопутствует успех: недавно состоялось его триумфальное возвращение на театральную сцену после десятилетнего перерыва.

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Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.



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