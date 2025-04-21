Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пугающее количество: Роспотребнадзор выявил 150 опасных пляжей Краснодарского края, но в Анапу можно приезжать при одном условии
Надежду Кадышеву полюбили зумеры: звезда резко повысила цену выступлений вдвое
Спасение от смерти: Цискаридзе рассказал о борьбе с тяжёлой болезнью
Долги по ЖКХ не пугают? Под этой сделкой есть подвох, который вы не ожидали
ТОП-6 фраз, которые в СССР были слышны в гараже с утра
Харчо по-домашнему: с булгуром и рёбрышками — проще, но не менее вкусно
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Сила не в еде: топ-методов победить эмоциональный голод
Трейлер Буратино показал неожиданные роли: смелая интерпретация классики

Кризис среднего возраста: Гарик Харламов честно рассказал о борьбе с паническими атаками

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гарик Харламов шокировал откровением в эфире шоу DREAMCAST, признавшись, что в 30 лет столкнулся с тяжёлым кризисом среднего возраста и паническими атаками.

Гарик Харламов
Фото: vk.com by канал DREAMCAST, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гарик Харламов

44-летнему юмористу казалось, что "всё лучшее уже позади", он якобы начал копировать сам себя, а жизнь потеряла смысл. По его словам, переломным моментом стало решение "перестать кормить мозг разрушительными мыслями" и сознательно сконцентрироваться на позитиве.

Харламов подчеркнул, что, несмотря на борьбу с тревожностью, депрессивные эпизоды периодически возвращаются.

"Это часть жизни. Я лечился, но не могу сказать, что теперь всегда счастлив", — признался он.

Причины панических атак артист оставил за кадром, предположив, что они возникли из-за "перегруза сознания" на пике карьеры.

Ранее в Сети появился первый трейлер новой экранизации "Буратино".

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно
Наука и техника
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно Аудио 
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Садоводство, цветоводство
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Последние материалы
Долги по ЖКХ не пугают? Под этой сделкой есть подвох, который вы не ожидали
ТОП-6 фраз, которые в СССР были слышны в гараже с утра
Кризис среднего возраста: Гарик Харламов честно рассказал о борьбе с паническими атаками
Харчо по-домашнему: с булгуром и рёбрышками — проще, но не менее вкусно
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Сила не в еде: топ-методов победить эмоциональный голод
Трейлер Буратино показал неожиданные роли: смелая интерпретация классики
Новое дыхание туризма: россияне выбирают необычные способы отдыха в 2025 году
Пасхальные традиции, о которых забывают: сколько длится праздник и почему это важно
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.