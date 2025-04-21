Кризис среднего возраста: Гарик Харламов честно рассказал о борьбе с паническими атаками

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Гарик Харламов шокировал откровением в эфире шоу DREAMCAST, признавшись, что в 30 лет столкнулся с тяжёлым кризисом среднего возраста и паническими атаками.

Фото: vk.com by канал DREAMCAST, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гарик Харламов

44-летнему юмористу казалось, что "всё лучшее уже позади", он якобы начал копировать сам себя, а жизнь потеряла смысл. По его словам, переломным моментом стало решение "перестать кормить мозг разрушительными мыслями" и сознательно сконцентрироваться на позитиве.

Харламов подчеркнул, что, несмотря на борьбу с тревожностью, депрессивные эпизоды периодически возвращаются.

"Это часть жизни. Я лечился, но не могу сказать, что теперь всегда счастлив", — признался он.

Причины панических атак артист оставил за кадром, предположив, что они возникли из-за "перегруза сознания" на пике карьеры.

Ранее в Сети появился первый трейлер новой экранизации "Буратино".

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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