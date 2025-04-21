Рэпер Баста рассказал, как видит своё будущее с женой Еленой

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, объяснил, как представляет себе свою семейную жизнь через 20 лет.
Рэпер Баста уверен, что когда ему будет 65 лет, он всё также будет веселиться, отдыхать и зажигать.
Он заверил, что его не пугает возраст.
"Мы с тобой прожили столько лет вместе, думаю, никаких сюрпризов не будет от меня. Если они, конечно, не нужны", — обратился артист к супруге в VK-шоу "Народное интервью".
Исполнитель хита "Сансара" выразил надежду на то, что с женой Еленой они пройдут все испытания, разделяя невзгоды и радости.
"Весело, Ленка, будет точно", — пообещал Вакуленко.
Ранее Баста высказался о моногамии после 15 лет брака.
Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.
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