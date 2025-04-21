Рэпер Баста рассказал, как видит своё будущее с женой Еленой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, объяснил, как представляет себе свою семейную жизнь через 20 лет.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Басты is licensed under public doman Рэпер Баста с женой

Рэпер Баста уверен, что когда ему будет 65 лет, он всё также будет веселиться, отдыхать и зажигать.

Он заверил, что его не пугает возраст.

"Мы с тобой прожили столько лет вместе, думаю, никаких сюрпризов не будет от меня. Если они, конечно, не нужны", — обратился артист к супруге в VK-шоу "Народное интервью".

Исполнитель хита "Сансара" выразил надежду на то, что с женой Еленой они пройдут все испытания, разделяя невзгоды и радости.

"Весело, Ленка, будет точно", — пообещал Вакуленко.

Ранее Баста высказался о моногамии после 15 лет брака.

Уточнения

Василий Вакуленко: Вакуленко, Василий Михайлович (Баста; род. 1980) — российский рэпер и певец.



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