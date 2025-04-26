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Анна Хилькевич объяснила, как ей удаётся совмещать материнство и работу

1:17
Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич поделилась с женщинами секретами успешного тайм-менеджмента.

Актриса Анна Хилькевич
Фото: ВК-аккаунт Анны Хилькевич is licensed under public doman
Актриса Анна Хилькевич

Анна Хилькевич объяснила, что женщина, умеющая совмещать материнство и работу, для неё - супервумен.

"Иногда, вижу детей полчаса утром, а бывает — целый день провожу только с ними", — написал Анна в соцсетях.

Звезда сериала "Универ" отметила, что постоянно анализирует все сферы своей жизни, которые иногда приходится пересматривать из-за болезни детей.

"Дети заболели? Переключаюсь. Главное — не зацикливаться на идеальном плане!" — рассказала актриса.

Хилькевич поведала, что у неё есть два календаря — её личный и детский.

"Все выходные — дома. Это мой закон. Никаких мероприятий, только семья и домашний уют", — объяснила звезда.

Анна отметила, что откладывает телефон в сторону, когда находится с детьми.

"Иногда кажется, что я жонглирую десятью мячами, а ловлю только три… но зато какие!" — призналась актриса.

Анна Хилькевич рассказывала ранее, что у неё непросто складываются отношения с нянями, так как она настороженно относится к чужим людям в своём доме.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая. Наиболее известна благодаря роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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