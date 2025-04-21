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Милош Бикович показал годовалого сына: редкий кадр

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сербский актёр Милош Бикович, известный по фильму "Холоп", опубликовал в личном блоге трогательный снимок с годовалым сыном, вызвав волну обсуждений.

Милош Бикович
Фото: instagram.com by личный аккаунт Милоша Биковича в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Милош Бикович

На фото артист, одетый в голубую рубашку-поло, зелёные джинсы и кроссовки, запечатлен у водоёма, держащим на руках малыша. Публикация стала редким откровением о личной жизни звезды, которая обычно избегает публичности.

"Христос Воскресе! Мира, здоровья и любви всем!" — обратился он к поклонникам.

Бикович уже более двух лет состоит в отношениях с сербской юристкой и моделью Иваной Малич. В апреле 2023-го он официально представил её как невесту, а в сентябре пара объявила о беременности. Рождение первенца стало новым этапом для актёра, который теперь делится редкими семейными моментами.

Ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустили пасхальную службу.

Уточнения

Ми́лош Би́кович (серб. Милош Биковић; род. 13 января 1988, Белград, Югославия) — сербский и российский актёр театра и кино, продюсер, певец.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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