Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустили пасхальную службу: что стоит за их решением?

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Вопреки ожиданиям поклонников британской монархии, принц Уильям и герцогиня Кембриджская вновь проигнорировали традиционную пасхальную службу в часовне святого Георгия, предпочтя провести праздник в кругу близких.

Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кейт Миддлтон и принц Уильям

Согласно источникам издания People, семья решила отметить светлый праздник вдали от посторонних глаз — в уютном поместье Норфолка.

Не исключено, что причина отсутствия известных членов королевского семейства кроется глубже простого желания отдохнуть. Ещё весной прошлого года супруга наследника престола откровенно поделилась информацией о своём состоянии здоровья.

Сообщалось, что леди Миддлтон столкнулась с серьёзным заболеванием и проходила профилактический курс химиотерапии. После завершения терапии в сентябре прошлого года Кейт признала тяжесть пережитого периода, выразив надежду на длительную ремиссию.

Эта новость заставила общественность задуматься над истинными мотивами решения пары пропустить важное событие. Возможно, личное благополучие становится приоритетнее публичных обязанностей, ведь забота о семье превыше всего.

Ранее стало известно, что Зои Кравиц и Роберт Паттинсон готовятся к работе над совместным проектом.

Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.



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