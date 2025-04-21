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Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди

0:55
Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* пересмотрел свои взгляды на жизнь после лечения в рехабе.

Рэпер Моргенштерн
Фото: Телеграм-канал Моргенштерна is licensed under public doman
Рэпер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн* подвёл итоги после трёх месяцев лечения в рехабе.

Исполнитель хита "Кадилак" осознал, что ориентировался всю жизнь не на те ценности. 27-летний рэпер понял, что не стоит зацикливаться на деньгах, славе, дорогих машинах и красивых девушках.

"С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным", — объяснил артист.

Моргенштерн заверил, что убрал из своей жизни все опьяняющие вещества и встал на путь исправления.

Он пожаловался на то, что дыра в его груди заболела с новой силой.

"Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему", — объяснил музыкант.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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