Пролечившийся в рехабе рэпер Моргенштерн* пожаловался на дыру в груди

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* пересмотрел свои взгляды на жизнь после лечения в рехабе.

Фото: Телеграм-канал Моргенштерна is licensed under public doman Рэпер Моргенштерн

Алишер Моргенштерн* подвёл итоги после трёх месяцев лечения в рехабе.

Исполнитель хита "Кадилак" осознал, что ориентировался всю жизнь не на те ценности. 27-летний рэпер понял, что не стоит зацикливаться на деньгах, славе, дорогих машинах и красивых девушках.

"С детства я живу с дырой в груди, которую пытался заполнить всем вышеперечисленным", — объяснил артист.

Моргенштерн заверил, что убрал из своей жизни все опьяняющие вещества и встал на путь исправления.

Он пожаловался на то, что дыра в его груди заболела с новой силой.

"Я отправляюсь на поиски того, что заполнит эту пустоту по-настоящему", — объяснил музыкант.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.



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