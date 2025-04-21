Галкин* показал, как отпраздновал Пасху с Пугачёвой

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* похвастался шикарной пасхальной трапезой.

Фото: Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman Пасхальная трапеза

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото сказочно сервированного праздничного стола.

На кадрах можно увидеть богато накрытый стол в честь Пасхи Христовой.

На столе с жёлтой скатертью красуется декор в пасхальной стилистике с обилием кроликов и разноцветных яиц. Трапезу звёздное семейство устроило на открытом воздухе, обвязав ветви деревьёв лентами с яйцами.

Жёлтый — любимый цвет Аллы Пугачёвой, поэтому он доминировал в декоре.

Ранее Галкин* показал, как Примадонна в дерзком наряде отплясывает в свой день рождения.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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