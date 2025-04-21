Галкин* показал, как отпраздновал Пасху с Пугачёвой

Шоумен Максим Галкин* похвастался шикарной пасхальной трапезой.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото сказочно сервированного праздничного стола.
На кадрах можно увидеть богато накрытый стол в честь Пасхи Христовой.
На столе с жёлтой скатертью красуется декор в пасхальной стилистике с обилием кроликов и разноцветных яиц. Трапезу звёздное семейство устроило на открытом воздухе, обвязав ветви деревьёв лентами с яйцами.
Жёлтый — любимый цвет Аллы Пугачёвой, поэтому он доминировал в декоре.
Ранее Галкин* показал, как Примадонна в дерзком наряде отплясывает в свой день рождения.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!