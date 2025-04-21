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Собчак высказалась об отдыхе звёзд: Саша Плющенко воротит нос от устриц

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала, как знаменитости проводят весенние каникулы.

Продюсер Яна Рудковская с семьёй
Фото: ВК-аккаунт Яны Рудковской is licensed under public doman
Продюсер Яна Рудковская с семьёй

Собчак рассказала, какие актуальные светские локации сейчас пользуются популярностью у звёзд.

Она отметила, что светская львица Инга Берман улетела с сыном Марком в Рим, где они экономят на фотографе.

Лена Перминова, по словам журналистки, "живёт свою лучшую жизнь", отдыхая на Мальдивах с молодым возлюбленным.

Алина Загитова красуется в Париже в модных нарядах.

Не обошла своим вниманием Собчак и семейство Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

"Саша Плющенко воротит нос от устриц в Иркутске, но родители возьмут эту тяжкую ношу тестинга на себя", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на синдром советского туриста за границей.

Уточнения

Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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