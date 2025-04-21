Собчак высказалась об отдыхе звёзд: Саша Плющенко воротит нос от устриц

Ксения Собчак прокомментировала, как знаменитости проводят весенние каникулы.
Собчак рассказала, какие актуальные светские локации сейчас пользуются популярностью у звёзд.
Она отметила, что светская львица Инга Берман улетела с сыном Марком в Рим, где они экономят на фотографе.
Лена Перминова, по словам журналистки, "живёт свою лучшую жизнь", отдыхая на Мальдивах с молодым возлюбленным.
Алина Загитова красуется в Париже в модных нарядах.
Не обошла своим вниманием Собчак и семейство Яны Рудковской и Евгения Плющенко.
"Саша Плющенко воротит нос от устриц в Иркутске, но родители возьмут эту тяжкую ношу тестинга на себя", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Ранее Ксения Собчак пожаловалась на синдром советского туриста за границей.
Евге́ний Ви́кторович Плю́щенко (род. 3 ноября 1982, Джамку, Хабаровский край, РСФСР, СССР) — российский фигурист, выступавший в одиночном катании.
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