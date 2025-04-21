Павел Дуров заверил, что не будет сливать властям конфиденциальную информацию

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Основатель Telegram Павел Дуров пообещал защищать информацию пользователей мессенджера, несмотря на свой арест во Франции.

Фото: ВК-аккаунт Павла Дурова is licensed under public doman Основатель Telegram Павел Дуров

Павел Дуров заверил, что Telegram никогда не будет сливать властям конфиденциальную информацию.

Он заявил, что мессенджер скорее перестанет существовать, чем нарушит базовые права человека.

Бизнесмен объяснил, что информация, которая станет доступна полиции, может попасть к третьим лицом — от иностранных агентов до хакеров.

Миллиардер отметил, что личные сообщения законопослушных граждан находятся в безопасности.

"В прошлом месяце свобода восторжествовала. Но битва далека от завершения", — объяснил глава Telegram.

Ранее Дуров ответил на обвинения французской прессы.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

