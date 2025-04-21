Дизайнер Лебедев признался, что разучился читать на русском языке из-за США

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев шокировал подписчиков неожиданным признанием в подкасте Алексея Ситникова. Он заявил, что практически разучился воспринимать русский язык в цифровых интерфейсах.

Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Артемий Лебедев

Жизнь в США, по словам дизайнера, превратила английский в его основной инструмент для поиска информации.

"Мой iPhone и автомобиль настроены на английский. Когда вижу меню на русском — не понимаю, что там написано", — откровенно признался Лебедев.

Артемий не скрывает, что считает именно английский язык основным для получения знаний.

Недавно известная журналистка Надежда Стрелец призналась, что разучилась читать книги, хотя во время обучения на филологическом факультете осиливала по 300-400 страниц в день.

Ранее Ивана Урганта и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) обвинили в желании задеть россиян.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975 или 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.





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