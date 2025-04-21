Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая Vesta не требует ног: стартовало производство ручной версии
Ни дня не могут прожить: Урганта и Галкина* обвинили в нападках на россиян
Рецепт, который вас выручит: 15 минут — и закуска готова
Топ сортов вишни, у которых не растёт поросль — только ягоды
Этот греческий бриллиант принцесса Диана нашла незадолго до гибели: чем уникальна деревня Кипарисси?
Мотоциклы СССР, которые ушли в историю, но до сих пор любимы
Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским
Уолтон Гоггинс расплакался от счастья: как роль в Белом лотосе поменяла его жизнь
Тело в шоке, мышцы в восторге: эффективная утиная ходьба с весом

Дизайнер Лебедев признался, что разучился читать на русском языке из-за США

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев шокировал подписчиков неожиданным признанием в подкасте Алексея Ситникова. Он заявил, что практически разучился воспринимать русский язык в цифровых интерфейсах.

Артемий Лебедев
Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Артемий Лебедев

Жизнь в США, по словам дизайнера, превратила английский в его основной инструмент для поиска информации.

"Мой iPhone и автомобиль настроены на английский. Когда вижу меню на русском — не понимаю, что там написано", — откровенно признался Лебедев.

Артемий не скрывает, что считает именно английский язык основным для получения знаний.

Недавно известная журналистка Надежда Стрелец призналась, что разучилась читать книги, хотя во время обучения на филологическом факультете осиливала по 300-400 страниц в день.

Ранее Ивана Урганта и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) обвинили в желании задеть россиян.

Уточнения

Арте́мий Андре́евич Ле́бедев (род. 13 февраля 1975 или 1975, Москва, СССР) — российский дизайнер, предприниматель, блогер и путешественник.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Военные дизельные моторы. ЯМЗ — мощное чудо с Ярославля
Авто
Военные дизельные моторы. ЯМЗ — мощное чудо с Ярославля Аудио 
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Красота и стиль
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь Аудио 
Популярное
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь

Узнайте, какую пользу приносит ежедневная ходьба на 1 км! Всего 20 минут гуляя, вы способствуете улучшению физического и психического состояния.

Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Последние материалы
88 лет борьбы, молитв и тайных решений: умер папа римский Франциск
Разрушен город на семи холмах: уход Франциска презднаменует конец света
Цветы, которые вернулись в моду: как георгины превратились из бабушкиных в королевские
Пока вы ругаете, он спасает — странности в поведении, которые могут предупредить катастрофу
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов
Как обновить кухню без ремонта и трат — один акцент решает всё
Бюджетное и эффективное: мазь на основе крови может заменить дорогие препараты
Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки
Загадка пожирающего ультрафиолета: почему неандертальцы исчезли, а Homo sapiens выжили
Пограничный лайфхак: новый полис сэкономит сотни рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.