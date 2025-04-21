Дочь Александра Ревы обратилась к отцу: от осинки не родятся апельсинки

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница шоумена Александра Реввы поблагодарила знаменитого отца.

Фото: Инстаграм Алисы Реввы is licensed under public doman Шоумен Александр Ревва с дочерьми

Старшая дочь певца и комика Александра Реввы, известного под псевдонимом Артур Пирожков, опубликовала в социальных сетях фото с отцом.

Девочка сказала спасибо отцу за его мьюзиклы, показ которых семья шоумена не пропускала.

"Помню, когда Амели был годик, она просидела два акта и не пошевелилась. Мы тогда поняли, что от осинки не родятся апельсинки", — отметила Алиса под фото.

Наследница артиста назвала Ревву самым любящим отцом на свете. Сам Александр называет свою семью "Ра", намекая на их особое божественное единство.

Ранее Александр Ревва поздравил старшую дочь с днём рождения.

Алиса Ревва — старшая дочка Александра Реввы. Она появилась на свет в 2007 году. У Алисы есть младшая 11-летняя сестра по имени Амели.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.