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Ни дня не могут прожить: Урганта и Галкина* обвинили в нападках на россиян

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Известная исполнительница Вика Цыганова жёстко раскритиковала артистов-эмигрантов, утверждая, что они ежедневно пытаются уколоть чувства соотечественников. Своё мнение она выразила в личном Telegram-канале.

Иван Ургант
Фото: youtube.com by канал ПЛЮШКИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иван Ургант

По словам Цыгановой, беглые знаменитости демонстрируют поразительную беспомощность в своей критике России, вызывая исключительно смех и непонимание среди зрителей.

Особое негодование певицы вызвало выступление комедийного ведущего Ивана Урганта, спародировавшего песню "Москва, звонят колокола" под мелодию израильского гимна.

"Смешными в его исполнении были разве что нелепые завывания невпопад музыке", — отметила артистка.

Ещё одним объектом критики артистки стал юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом). Она выразила возмущение фактом поздравления от Галкина украинских пользователей соцсетей с праздником Пасхи на украинском языке, подчёркивая странный акцент артиста и полное отсутствие профессионализма.

Ранее Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским.

* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. 

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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