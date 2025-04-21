Ни дня не могут прожить: Урганта и Галкина* обвинили в нападках на россиян

Известная исполнительница Вика Цыганова жёстко раскритиковала артистов-эмигрантов, утверждая, что они ежедневно пытаются уколоть чувства соотечественников. Своё мнение она выразила в личном Telegram-канале.
По словам Цыгановой, беглые знаменитости демонстрируют поразительную беспомощность в своей критике России, вызывая исключительно смех и непонимание среди зрителей.
Особое негодование певицы вызвало выступление комедийного ведущего Ивана Урганта, спародировавшего песню "Москва, звонят колокола" под мелодию израильского гимна.
"Смешными в его исполнении были разве что нелепые завывания невпопад музыке", — отметила артистка.
Ещё одним объектом критики артистки стал юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом). Она выразила возмущение фактом поздравления от Галкина украинских пользователей соцсетей с праздником Пасхи на украинском языке, подчёркивая странный акцент артиста и полное отсутствие профессионализма.
Ранее Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским.
* — физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер.
Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.
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