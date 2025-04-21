Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским

Художник Никас Сафронов раскрыл, что ежедневно молился о здоровье Папы Римского Франциска в последние недели его жизни.
После известия о кончине понтифика 21 апреля Сафронов назвал эту утрату невосполнимой для всего мира: "Он искренне любил русскую культуру и мечтал, чтобы Европа узнала её глубже".
Артист в разговоре со "Страстями" признался, что был очарован личностью Франциска, отметив его "мудрость, открытость и глобальное видение мира". За несколько недель до смерти Папа встретился с Сафроновым и благословил его на организацию выставок в Ватикане и Европе.
Однако художник подчеркнул, что судьба этих проектов теперь под вопросом: "Пока неизвестно, состоится ли что-то из запланированного".
Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане.
Ранее актёр из "Белого лотоса" признался, что рыдал от счастья, получив роль.
Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.
Франци́ск (лат
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