Невосполнимая утрата: Сафронов раскрыл подробности последней встречи с Папой Римским

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Художник Никас Сафронов раскрыл, что ежедневно молился о здоровье Папы Римского Франциска в последние недели его жизни.

Фото: youtube.com by канал МОСКВИЧКА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Никас Сафронов

После известия о кончине понтифика 21 апреля Сафронов назвал эту утрату невосполнимой для всего мира: "Он искренне любил русскую культуру и мечтал, чтобы Европа узнала её глубже".

Артист в разговоре со "Страстями" признался, что был очарован личностью Франциска, отметив его "мудрость, открытость и глобальное видение мира". За несколько недель до смерти Папа встретился с Сафроновым и благословил его на организацию выставок в Ватикане и Европе.

Однако художник подчеркнул, что судьба этих проектов теперь под вопросом: "Пока неизвестно, состоится ли что-то из запланированного".

Папа Римский Франциск скончался на 89-м году жизни в своей резиденции Каса Санта-Марта в Ватикане.

Ранее актёр из "Белого лотоса" признался, что рыдал от счастья, получив роль.

Уточнения

Николай (Ни́кас) Степа́нович Сафро́нов (род. 8 апреля 1956, Ульяновск, СССР) — советский и российский художник.





Франци́ск (лат lang="la">Franciscus, итал. Francesco), до избрания — Хо́рхе Ма́рио Берго́льо (исп. Jorge Mario Bergoglio; 17 декабря 1936, Буэнос-Айрес, Аргентина — 21 апреля 2025, Ватикан) — епископ Римско-католической церкви, папа римский (2013—2025).



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