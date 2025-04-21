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Погребняк показала, какой сюрприз ей устроил романтичный муж

0:46
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк похвасталась романтичным мужем, который организовал ей незабываемое свидание.

Блогер Мария Погребняк с семьёй
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman
Блогер Мария Погребняк с семьёй

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала на кровати в окружении лепестков роз и полотенец, сложенных в форме лебедей.

"Романтичный муж", — написала Мария под кадрами.

Она ранее интриговала публику, рассказывая, что муж заявил ей о сюрпризе. Она взяла с собой на свидание загранпаспорт и купальник.

За границей они с мужем отправились на шопинг, потом их ждал романтичный ужин. 

Ранее Мария Погребняк объяснила, какие санкции следует ввести против отцов, которые уклоняются от выплат алиментов на детей.

Уточнения

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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