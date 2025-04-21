Погребняк показала, какой сюрприз ей устроил романтичный муж

Блогер Мария Погребняк похвасталась романтичным мужем, который организовал ей незабываемое свидание.
Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала на кровати в окружении лепестков роз и полотенец, сложенных в форме лебедей.
"Романтичный муж", — написала Мария под кадрами.
Она ранее интриговала публику, рассказывая, что муж заявил ей о сюрпризе. Она взяла с собой на свидание загранпаспорт и купальник.
За границей они с мужем отправились на шопинг, потом их ждал романтичный ужин.
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