Погребняк показала, какой сюрприз ей устроил романтичный муж

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Блогер Мария Погребняк похвасталась романтичным мужем, который организовал ей незабываемое свидание.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с семьёй

Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях фото, на котором она предстала на кровати в окружении лепестков роз и полотенец, сложенных в форме лебедей.

"Романтичный муж", — написала Мария под кадрами.

Она ранее интриговала публику, рассказывая, что муж заявил ей о сюрпризе. Она взяла с собой на свидание загранпаспорт и купальник.

За границей они с мужем отправились на шопинг, потом их ждал романтичный ужин.

Ранее Мария Погребняк объяснила, какие санкции следует ввести против отцов, которые уклоняются от выплат алиментов на детей.

Уточнения

Рома́нтика — эмоционально-возвышенное мироощущение, создаваемое различными идеями, чувствами, эмоциями и условиями жизни.



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