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Харламов рассказал, как его бабушка застала голым Тимура Батрутдинова: а ну вставай

0:55
Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов рассказал о конфузе, который произошёл с Тимуром Батрутдиновым.

Юморист Тимур Батрутдинов
Фото: ВК-аккаунт Тимура Батрутдинова is licensed under public doman
Юморист Тимур Батрутдинов

Гарик Харламов поведал забавную историю о жизни любителя ночных приключений Тимуре Батрутдинове.

Звезда Comedy Club предупредил Тимура, что на завтра запланированы важные съёмки.

Все забеспокоились, когда Батрутдинов перестал выходить на связь. Искать комика поехала бабушка Гарика Харламова.

Она заявилась в гостиницу, переполошила весь персонал и заставила дать ей ключ от номера Тимура.

"Она сразу туда зашла — и картина: я и моя бабушка заходим, и лежит он голый вообще, просто голый. Она: "А ну вставай!". А Тимур глаза открывает, и перед ним моя бабушка", — поведал юморист в шоу Павла Воли.

С тех пор Тимур Батрутдинов не может без стыда вспоминать тот день.

Уточнения

Тиму́р Тахи́рович Батрутди́нов (тат. Тимур Таһир улы Бәдретдинов; род. 11 февраля 1978, Вороново, Подольский район, Московская область, СССР), также известен по прозвищу Кашта́н — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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