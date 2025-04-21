Владислава Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей

Стали известны итоги судебного разбирательства по делу о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким.
Суд решил, что Владислав Бакальчук обязан выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей.
Бывший муж владельца маркетплейса Wildberries получил 1/7 доли от общего имущества.
"Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", — приводит пояснение в пресс-службе РВБ "Интерфакс".
Татьяне Ким удалось вернуть себе 1% долю Wildberries, которая принадлежала её экс-супругу. Женщина стала стала единоличным владельцем компании.
Татьяна Владимировна Ким (во время замужества Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.
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