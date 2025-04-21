Владислава Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей

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Стали известны итоги судебного разбирательства по делу о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким.

Фото: Телеграм-канал Татьяны Ким is licensed under public doman Владелец Wildberries Татьяна Ким

Суд решил, что Владислав Бакальчук обязан выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей.

Бывший муж владельца маркетплейса Wildberries получил 1/7 доли от общего имущества.

"Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", — приводит пояснение в пресс-службе РВБ "Интерфакс".

Татьяне Ким удалось вернуть себе 1% долю Wildberries, которая принадлежала её экс-супругу. Женщина стала стала единоличным владельцем компании.

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (во время замужества Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.



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