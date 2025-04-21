Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Со сроком давности: как пенсионер избежал наказания за дискридитацию армии
Яйца не пропадут: один рецепт — и все подумают, что это деликатес из ресторана
Блэкаут в Улан-Удэ: неожиданный виновник городского коллапса
Два комплекта шин — это удобно, пока не узнаешь, сколько это реально стоит
От 650 до 5000: зачем государство сделало расторжение брака роскошью
Неожиданные откровения Алексея Панина**: актёр заговорил о тоске по России
Как выжить на советском мопеде: инструкция для бесстрашных
Трамп верит в мир на этой неделе — Россия и Украина пока не согласны
30 дней покоя или 30 дней для мобилизации: зачем Зеленский предлагает перемирие

Владислава Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей

0:45
Шоу-бизнес

Стали известны итоги судебного разбирательства по делу о разделе имущества Владислава Бакальчука и Татьяны Ким.

Владелец Wildberries Татьяна Ким
Фото: Телеграм-канал Татьяны Ким is licensed under public doman
Владелец Wildberries Татьяна Ким

Суд решил, что Владислав Бакальчук обязан выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей.

Бывший муж владельца маркетплейса Wildberries получил 1/7 доли от общего имущества.

"Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", — приводит пояснение в пресс-службе РВБ "Интерфакс".

Татьяне Ким удалось вернуть себе 1% долю Wildberries, которая принадлежала её экс-супругу. Женщина стала стала единоличным владельцем компании. 

Уточнения

Татьяна Владимировна Ким (во время замужества Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Садоводство, цветоводство
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий Аудио 
Загадочная гробница: исследования ДНК показало, что мы не знаем, кто там лежал
Наука и техника
Загадочная гробница: исследования ДНК показало, что мы не знаем, кто там лежал Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Последние материалы
Долги по ЖКХ не пугают? Под этой сделкой есть подвох, который вы не ожидали
ТОП-6 фраз, которые в СССР были слышны в гараже с утра
Кризис среднего возраста: Гарик Харламов честно рассказал о борьбе с паническими атаками
Харчо по-домашнему: с булгуром и рёбрышками — проще, но не менее вкусно
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Сила не в еде: топ-методов победить эмоциональный голод
Трейлер Буратино показал неожиданные роли: смелая интерпретация классики
Новое дыхание туризма: россияне выбирают необычные способы отдыха в 2025 году
Пасхальные традиции, о которых забывают: сколько длится праздник и почему это важно
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.