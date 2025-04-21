Убивашка возвращается? Хлоя Морец вспомнила свою легендарную роль и заговорила о будущем

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Прошло 15 лет с момента выхода на экраны фильма "Пипец", и Хлоя Грейс Морец решила отметить эту дату в соцсетях. Актриса опубликовала архивные фотографии со съёмок, поделившись эмоциями по поводу важного проекта своей карьеры.

Фото: commons.wikimedia.org by Joella Marano from Manhattan, NY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Хлоя Грейс Морец

"15 лет назад состоялся запуск важного для меня проекта — чувствую себя старой!", — написала она под снимками.

"Я чувствую себя ещё взрослее", — не заставил себя ждать комментарий от её коллеги по фильму, Кристофера Минц-Плассе.

От "Убивашки" до ностальгии

Фильм "Пипец" вышел в 2010 году и моментально стал культовым. Тогда Морец было всего 12 лет, но роль Убивашки, бесстрашной девочки-супергероя, принесла ей мировую известность. В картине также снялись Николас Кейдж и Аарон Тейлор-Джонсон, а три года спустя вышло продолжение — "Пипец 2", где к команде присоединился Джим Керри.

Однако саму Хлою вторая часть не совсем впечатлила. "Мне нравится франшиза. Однако я думаю, что первый фильм был действительно особенным. Я бы хотела, чтобы продолжение было снято немного по-другому", — призналась актриса в одном из интервью. Она также добавила, что не видит себя в возможном третьем фильме.

Возвращение к "Кэрри"

Помимо воспоминаний о "Пипце", поклонники актрисы обсуждают слухи о новой экранизации знаменитого романа Стивена Кинга "Кэрри". Морец уже исполняла главную роль в ремейке 2013 года, который стал третьей адаптацией книги после оригинального фильма 1976 года и сиквела "Ярость: Кэрри 2", вышедшего в 1999-м. В 2002 году был также снят телевизионный ремейк.

Пока никакие официальные заявления о новой версии "Кэрри" не поступали, но фанаты надеются вновь увидеть Морец в мрачной и трагической роли.

Уточнения

Хло́я Грейс Море́ц (англ. Chloë Grace Moretz [klɒiː greɪs məˈrɛts]; род. 10 февраля 1997, Атланта, Джорджия, США) — американская актриса и модель.



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