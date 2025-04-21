Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп верит в мир на этой неделе — Россия и Украина пока не согласны
30 дней покоя или 30 дней для мобилизации: зачем Зеленский предлагает перемирие
Что надо есть, чтобы прожить дольше: эффект подтверждён научно
Дефицит витамина D: как он влияет на ваше настроение
Путешествие с налогом: где и сколько теперь платят туристы
Владислава Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей
От Уитни Хьюстон к Ким Кардашьян: засекреченные переговоры о ремейке Телохранителя
Пугающее количество: Роспотребнадзор выявил 150 опасных пляжей Краснодарского края, но в Анапу можно приезжать при одном условии
Надежду Кадышеву полюбили зумеры: звезда резко повысила цену выступлений вдвое

Убивашка возвращается? Хлоя Морец вспомнила свою легендарную роль и заговорила о будущем

2:04
Шоу-бизнес

Прошло 15 лет с момента выхода на экраны фильма "Пипец", и Хлоя Грейс Морец решила отметить эту дату в соцсетях. Актриса опубликовала архивные фотографии со съёмок, поделившись эмоциями по поводу важного проекта своей карьеры.

Хлоя Грейс Морец
Фото: commons.wikimedia.org by Joella Marano from Manhattan, NY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хлоя Грейс Морец

"15 лет назад состоялся запуск важного для меня проекта — чувствую себя старой!", — написала она под снимками.

"Я чувствую себя ещё взрослее", — не заставил себя ждать комментарий от её коллеги по фильму, Кристофера Минц-Плассе.

От "Убивашки" до ностальгии

Фильм "Пипец" вышел в 2010 году и моментально стал культовым. Тогда Морец было всего 12 лет, но роль Убивашки, бесстрашной девочки-супергероя, принесла ей мировую известность. В картине также снялись Николас Кейдж и Аарон Тейлор-Джонсон, а три года спустя вышло продолжение — "Пипец 2", где к команде присоединился Джим Керри.

Однако саму Хлою вторая часть не совсем впечатлила. "Мне нравится франшиза. Однако я думаю, что первый фильм был действительно особенным. Я бы хотела, чтобы продолжение было снято немного по-другому", — призналась актриса в одном из интервью. Она также добавила, что не видит себя в возможном третьем фильме.

Возвращение к "Кэрри"

Помимо воспоминаний о "Пипце", поклонники актрисы обсуждают слухи о новой экранизации знаменитого романа Стивена Кинга "Кэрри". Морец уже исполняла главную роль в ремейке 2013 года, который стал третьей адаптацией книги после оригинального фильма 1976 года и сиквела "Ярость: Кэрри 2", вышедшего в 1999-м. В 2002 году был также снят телевизионный ремейк.

Пока никакие официальные заявления о новой версии "Кэрри" не поступали, но фанаты надеются вновь увидеть Морец в мрачной и трагической роли.

Уточнения

Хло́я Грейс Море́ц (англ. Chloë Grace Moretz [klɒiː greɪs məˈrɛts]; род. 10 февраля 1997, Атланта, Джорджия, США) — американская актриса и модель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
Новости спорта
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота Аудио 
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно
Наука и техника
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно Аудио 
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Садоводство, цветоводство
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Последние материалы
Долги по ЖКХ не пугают? Под этой сделкой есть подвох, который вы не ожидали
ТОП-6 фраз, которые в СССР были слышны в гараже с утра
Кризис среднего возраста: Гарик Харламов честно рассказал о борьбе с паническими атаками
Харчо по-домашнему: с булгуром и рёбрышками — проще, но не менее вкусно
Не перепутайте: вот как отличить кота от кошки у малыша
Сила не в еде: топ-методов победить эмоциональный голод
Трейлер Буратино показал неожиданные роли: смелая интерпретация классики
Новое дыхание туризма: россияне выбирают необычные способы отдыха в 2025 году
Пасхальные традиции, о которых забывают: сколько длится праздник и почему это важно
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.