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Скандал в закрытом клубе: Канье Уэст снова отличился

2:07
Шоу-бизнес

Скандалы вокруг Канье Уэста — не новость, но его поведение на одной из закрытых вечеринок в Лас-Вегасе удивило даже привыкших ко всему сотрудников. Источник из джентльменского клуба, где проходило мероприятие, рассказал о крайне странных и, мягко говоря, специфических предпочтениях артиста.

Репер Канье Уэст
Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Репер Канье Уэст

Требования, которые шокировали персонал

По словам работника клуба, Канье выдвинул неожиданные условия: он настоял, чтобы в его приватной зоне не появлялись танцовщицы с тёмным или смуглым оттенком кожи — независимо от их этнической принадлежности. Такое требование вызвало недоумение у персонала и, по словам источника, стало причиной серьёзного внутреннего обсуждения.

"Он хотел, чтобы в его комнате были только девушки определённого типа. Это вызвало споры — у нас подобные ограничения не приветствуются", — сообщил один из сотрудников.

15 раз подряд — и это не шутка

Но на этом капризы не закончились. В разгар вечеринки Канье потребовал, чтобы один и тот же его трек звучал на повторе минимум 15 раз. Более того, в течение нескольких часов клубу приходилось крутить исключительно композиции из его нового альбома.

"Он был очень увлечён своим альбомом. Весь вечер он сидел и слушал его снова и снова, заставляя диджея запускать одни и те же песни. Это было крайне утомительно. Я не думаю, что его пустят сюда снова", — добавил инсайдер.

Скандалы за пределами клуба

Выходки Канье Уэста не ограничиваются закрытыми мероприятиями. В последнее время артист вновь оказался в центре внимания после того, как разместил в своём профиле серию резких и оскорбительных постов, адресованных Бейонсе, Jay-Z, Тейлор Свифт и другим известным персонам шоу-бизнеса.

Кажется, Уэст снова активно работает над тем, чтобы весь мир не забывал о его существовании — правда, делает он это весьма спорными методами.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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