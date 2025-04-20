Алсу поддержала актрису, которая ранила возлюбленного: что она сказала?

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Алсу встала на защиту актрисы Александры Дроздовой, которая ножом ранила возлюбленного, актёра Илью Деля, который, по некоторой информации, во время ссоры схватил её ребёнка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алсу

Конфликт между парой перерос в физическое противостояние с применением холодного оружия. В результате мужчина был госпитализирован с серьёзными травмами, а его партнёрша задержана.

Певица Алсу в эфире шоу "Ты не поверишь!" выразила понимание действий Александры, отметив, что в критических обстоятельствах выбор часто ограничен.

"Нет такого "спровоцировала", нет такого "сама виновата", "а вот изменяет — сама виновата. Поднимает руку — наверное, тоже сама виновата". Нет, девочки, нет. Не нужно искать оправдания, не бывает", — подчеркнула артистка.

Актриса Елена Захарова, поддержав коллегу, добавила, что материнский инстинкт мог стать ключевым фактором, однако применение ножа считает крайней мерой: "Можно было использовать другие методы — увести ребёнка или даже применить бытовые предметы для обороны".

В настоящее время Дроздова находится под домашним арестом. Ей грозит до десяти лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Следствие изучает возможность совершения преступления в состоянии аффекта, что может повлиять на смягчение приговора.

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Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино.



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