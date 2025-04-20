Гарвард, Стэнфорд, Колумбия: дочь известного режиссёра оказалась перед сложным выбором

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Дочь известного режиссёра Павла Худякова, 18-летняя Тоня, оказалась перед сложным решением после окончания школы в США. Девушка, планировавшая вернуться в Москву для поступления во ВГИК, из-за семейных обстоятельств осталась за океаном и подала документы в несколько престижных американских вузов.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Тони Худяковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тоня Худякова

Результаты превзошли ожидания: Тоня получила одобрение от Гарварда, Стэнфорда, Колумбийского университета и других топовых учебных заведений.

"Я не представляла, что придётся выбирать между такими вариантами. Это одновременно счастье и стресс", — призналась Худякова.

По её словам, решение нужно принять до 1 мая, чтобы освободить места другим абитуриентам, но страх ошибиться не даёт покоя: "Я почти не сплю две недели. Понимаю, что этот выбор определит моё будущее".

Ранее Тоня делилась планами учиться в Москве, однако ситуация изменилась. Несмотря на успех, девушка отмечает, что внутренне уже склоняется к одному из университетов, но опасается сделать неверный шаг.

Её откровенность вызвала волну поддержки в соцсетях: пользователи советуют прислушаться к интуиции и напоминают, что такой "выбор из возможностей" — редкая привилегия.

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Уточнения

Павел Константинович Худяков (род 1983) — российский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.



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