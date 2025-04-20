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Моя новая любовь: певица Ханна шокировала фанатов дорогостоящим аксессуаром

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница и модель Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, вызвала ажиотаж в соцсетях, опубликовав видео с новой сумкой Hermès Kelly в розовом оттенке.

Ханна
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ханна

Дорогостоящий аксессуар, приблизительная стоимость которого составляет 35,5 тыс. долларов (около 2,9 млн рублей), появился в её личном блоге.

"Моя новая любовь! Мини-версия Kelly. Сегодня первый выход в свет — как же это прекрасно!" — подписала ролик Ханна, чья страница насчитывает 4,7 млн подписчиков.

Певица отметила, что сумка дополнила её коллекцию люксовых вещей.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию аудитории: одни восхитились стилем артистки, другие обратили внимание на стоимость аксессуара.

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Уточнения

Ха́нна (настоящее имя — А́нна Влади́мировна Ивано́ва; род. 23 января 1991, Чебоксары) — российская певица и фотомодель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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