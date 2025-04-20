Моя новая любовь: певица Ханна шокировала фанатов дорогостоящим аксессуаром

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Исполнительница и модель Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, вызвала ажиотаж в соцсетях, опубликовав видео с новой сумкой Hermès Kelly в розовом оттенке.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ханна

Дорогостоящий аксессуар, приблизительная стоимость которого составляет 35,5 тыс. долларов (около 2,9 млн рублей), появился в её личном блоге.

"Моя новая любовь! Мини-версия Kelly. Сегодня первый выход в свет — как же это прекрасно!" — подписала ролик Ханна, чья страница насчитывает 4,7 млн подписчиков.

Певица отметила, что сумка дополнила её коллекцию люксовых вещей.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию аудитории: одни восхитились стилем артистки, другие обратили внимание на стоимость аксессуара.

Ранее Баста в честь юбилея раскрыл лучшее воспоминание из детства.

Уточнения

Ха́нна (настоящее имя — А́нна Влади́мировна Ивано́ва; род. 23 января 1991, Чебоксары) — российская певица и фотомодель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.