Детский сад и дедушкина Волга: Баста поделился любимым воспоминанием из детства

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, отметил юбилей, рассказав в проекте "Народное интервью" о ярких моментах своего детства.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Басты в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Баста с женой

Одним из самых тёплых эпизодов артист назвал ночи в детском саду с возможностью круглосуточного пребывания, куда его часто оставляли родители.

"Дедушка иногда забирал нас с братом на своей "Волге" из штаба. Я лежал и прислушивался к звуку мотора — это было непередаваемое ощущение. Как только раздавался хлопок двери, сердце замирало: воспитательница будила меня словами: "Вакуленко, за тобой приехали"", — поделился рэпер.

В день рождения Баста поблагодарил близких и поклонников, отметив их роль в своей жизни: "Мы идём этим путём вместе. Оглядываясь назад, понимаю — всё было не зря".

Артист, чьи треки давно стали классикой русского хип-хопа, подчеркнул, что именно поддержка семьи и фанатов вдохновляет его продолжать творчество.

Ранее Джон Литгоу высказался о роли Дамблдора в новом сериале о "Гарри Поттере".

Уточнения

Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.