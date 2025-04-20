Детский сад и дедушкина Волга: Баста поделился любимым воспоминанием из детства

Музыкант Василий Вакуленко, более известный как Баста, отметил юбилей, рассказав в проекте "Народное интервью" о ярких моментах своего детства.
Одним из самых тёплых эпизодов артист назвал ночи в детском саду с возможностью круглосуточного пребывания, куда его часто оставляли родители.
"Дедушка иногда забирал нас с братом на своей "Волге" из штаба. Я лежал и прислушивался к звуку мотора — это было непередаваемое ощущение. Как только раздавался хлопок двери, сердце замирало: воспитательница будила меня словами: "Вакуленко, за тобой приехали"", — поделился рэпер.
В день рождения Баста поблагодарил близких и поклонников, отметив их роль в своей жизни: "Мы идём этим путём вместе. Оглядываясь назад, понимаю — всё было не зря".
Артист, чьи треки давно стали классикой русского хип-хопа, подчеркнул, что именно поддержка семьи и фанатов вдохновляет его продолжать творчество.
Ранее Джон Литгоу высказался о роли Дамблдора в новом сериале о "Гарри Поттере".
Ба́ста (настоящее имя — Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко; род. 20 апреля 1980, Ростов-на-Дону) — российский рэпер, музыкант, битмейкер, композитор, ютубер, телерадиоведущий, актёр, сценарист, режиссёр и продюсер.
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