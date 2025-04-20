Уроки жизни от Ирины Безруковой: как найти смысл в потере близких?

Актриса Ирина Безрукова в эфире шоу "Однажды" на НТВ откровенно рассказала о трагических событиях, преследовавших её на протяжении жизни.
В раннем детстве она потеряла мать, а десять лет назад пережила гибель единственного сына Андрея Ливанова, которому было 25 лет. Позже, в браке с Сергеем Безруковым, попытка стать матерью с помощью ЭКО завершилась выкидышем двойни.
Несмотря на череду потерь, 60-летняя Безрукова отметила, что никогда не искала ответов у гадалок и не пыталась понять, почему испытания выпали именно ей.
"Иногда я думала: это несправедливо… Но такие вопросы не для меня", — призналась актриса.
Своё отношение к смерти Ирина объяснила верой в перерождение. Она сравнила уход близких с переездом в другой город: "Человек не исчезает — просто начинает новую "роль" в ином "спектакле". По её словам, важно уважать выбор тех, кто "решил уйти", сохраняя в сердце память и любовь.
Ранее стало известно, что Netflix пытается привлечь Леонардо Ди Каприо к съёмкам в сиквеле "Однажды в…Голливуде".
Ири́на Влади́мировна Безру́кова (урожд. — Бахтура, в первом замужестве — Ливанова; род. 11 апреля 1965, Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории.
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